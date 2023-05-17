约基奇超狂大三元率金块夺胜 戴维斯40分难救湖人

（法新社丹佛16日电） 约基奇今天夺下34分、21篮板、14助攻的超狂大三元，让戴维斯即便轰下40分也无济于事，最终金块132比126在NBA西区冠军赛首战获胜。

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美国职篮NBA丹佛金块今天在主场进行的第1场西区冠军赛迎战洛杉矶湖人，此役金块在高登（Aaron Gordon）灌篮后，就以20比9领先达两位数。首节金块得分多点开花，先发5人都有得分进帐，且约基奇（Nikola Jokic）单节抢下12个篮板，比湖人全队的6个篮板多一倍，因此以37比25领先。

次节湖人詹姆斯（LeBron James）两罚1中，将落后缩小到9分，但约基奇的三分弹帮金块要回两位数领先。在莫瑞（Jamal Murray）带球，于中场前1.1秒投篮命中后，金块上半场72比54领先湖人。

下半场开打后，金块在约基奇砍进一记三分球下，一度领先达21分。湖人利用八村垒（Rui Hachimura）上篮、芮维斯（Austin Reaves）与戴维斯（Anthony Davis）陆续两罚俱中，连追6分拉近分差。金块靠约基奇飙进三分线外的压哨三分球，在3节打完后，以106比92保持领先。

末节湖人打出8比2开局追近分差，之后几度将落后追到剩下3分差距。终场前26.1秒，约基奇两罚俱中，落后5分的湖人原本还有机会一搏，但詹姆斯发生失误，芮维斯犯规争取时间，在约基奇两罚中1后，金块以6分之差留下胜利。

金块拿下西区冠军赛首战胜利，在7战4胜制系列赛1比0领先，19日将继续在主场打第2战。

金块今天抓下47个篮板，比湖人多了17个，是赢球关键之一。

金块此役包括先发5人在内，全队有6人得分破十。约基奇有34分、21篮板、14助攻、2阻攻的亮眼表现，莫瑞也贡献了31分，卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）挹注21分，小波特（Michael Porter Jr.）有15分、10篮板的双十成绩。

湖人的戴维斯今天夺下40分、10篮板，詹姆斯有26分、12篮板、9助攻的准大三元演出，芮维斯、替补的八村垒分别攻下23分、17分。

© 2023 AFP