马刺喜获NBA状元签 料选「法国怪物」温班亚马

（法新社纽约16日综合外电报导）今天在NBA选秀顺位「乐透」抽签喜获「状元签」的马刺，料将网罗「法国怪物」温班亚马（Victor Wembanyama）。

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能参加美国职篮NBA选秀顺位「乐透」抽签的，是本季未能晋级季后赛的14队。例行赛战绩最差的底特律活塞、休士顿火箭和圣安东尼奥马刺，抽中状元签的机率最高，依照目前的规则，3队抽中状元签的机率均为14.0%。

马刺今天由球团高层何特（Peter J. Holt）代表，一举拿下状元签，榜眼签、探花签分别由夏洛特黄蜂、波特兰拓荒者获得，第4顺位则归火箭所有。

获得状元签的马刺，几乎可以确定会选NBA史上最受关注的新秀之一，身高7��3�迹ㄔ�221公分）的19岁法国长人温班亚马，外界预料他进到NBA后能立即展现影响力。

NBA总裁席佛（Adam Silver）说：「他是一个不可思议的年轻人，现在才19岁，但显然会是一代长人。」

这是马刺第3次赢得乐透选秀状元签，前两次他们用状元签签下的球员，都让球队收获满满。

马刺1987年选进「海军上将」罗宾森（David Robinson）、1997年再挑中「石佛」邓肯（Tim Duncan），两人是目前的总教练帕波维奇（Gregg Popovich）率队5次拿下总冠军的重要基石。

本季马刺战绩22胜60负，并列联盟倒数第2。

帕波维奇过去与国际球员吉诺布里（Manu Ginobili，阿根廷籍）、帕克（Tony Parker，法国籍）合作十分成功，现在可望再与温班亚马携手打造新的「马刺王朝」。

第5到第14顺位依序是活塞、魔术、印第安纳溜马、华盛顿巫师、犹他爵士、达拉斯独行侠、魔术、奥克拉荷马雷霆、多伦多暴龙、纽奥良鹈鹕。

© 2023 AFP