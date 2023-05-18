巴特勒助热火以123-116战胜塞尔蒂克

（法新社波士顿18日电） 巴特勒的35分和全队第3节的烫手表现，让第八种子迈阿密热火队今天在波士顿举行的NBA东区决赛第一场比赛中，以123-116战胜塞尔蒂克队。 热火队在第2节曾以13分落后，不过他们从塞尔蒂克抢走主场优势，在第3节以46-25的比分领先对手，取得比赛控制权。 塔特姆（Jayson Tatum）是塞尔蒂克7日战胜费城76人队的关键，他今天拿下30分，但最后几分钟出现了2次关键失误。 巴特勒（Jimmy Butler）贡献5个篮板、7次助攻和6次抄截。阿德巴约（Bam Adebayo）得到20分，8个篮板和5次助攻；斯特鲁斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）、马丁（Caleb Martin）和劳瑞（Kyle Lowry）各为热火拿下15分。

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热火队今天表现均衡而强大，巴特勒告诉透纳广播公司（TNT），「这只是展示了我们拥有的一群人」，「这么多不同的人，以这么多不同的方式站出来，夜以继日，我们一整年都在这样做。」 巴特勒第1节拿12分，代表他在季后赛有7场比赛的第1节得分，都达到两位数。

双方这场比赛你来我往，两队在第1节都曾领先4分以上，第1节领先易主的情形更达13次，最终塞尔蒂克是以30-28进入第2节，塔特姆在第2节开始升温，塞尔蒂克将优势扩大到13分，然后以66-57进入中场休息。

上半场波士顿在禁区以40-16领先热火队，史玛特（Marcus Smart）送出10次助攻，维持进攻积极性，也创下半场职涯新高。

威廉斯（Robert Williams）是塞尔蒂克4名在半场结束前得分达两位数的球员之一，他的4个进攻篮板帮助塞尔蒂克在二次得分上取得11-2的优势。

热火队在第3节反击，并以12分的领先优势进入最后1节。热火全队上半场失误高达11次，但第3节只有1次，他们在各方面都占有优势。

波士顿队以7-0的比分开始第4节的追击，在比赛还剩2分31秒时，仅落后4分。 迈阿密三分球31投16中，而塞尔蒂克队三分线29投仅10中。

塞尔蒂克将在后天的第2战尝试交出好成绩，但巴特勒表示热火不会满足于在前2场比赛中各胜1场。巴特勒说「今晚我们完成了我们的工作」，「但另一项任务要在2天内完成。」这是4年来热火和塞尔蒂克第3次在分区决赛相遇。

© 2023 AFP