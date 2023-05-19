末节找回三分准星 金块西区冠军赛2连胜湖人

（法新社丹佛18日电） 今天NBA西区冠军赛第2战的末节，金块找回三分准星，莫瑞飙进4记三分弹、全队投进7个三分球，以108比103逆转击败湖人，主场拿下2连胜后，目前在系列赛2比0领先。

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美国职篮NBA丹佛金块在西区冠军赛首战，靠约基奇（Nikola Jokic）拿下34分、21篮板、14助攻的超级大三元轰垮洛杉矶湖人后，今天继续在主场迎敌。

湖人此役打出6比0开局取得领先，金块在约基奇上篮得手后超前；首节两队势均力敌，以27比27战成平手。

次节开打后，湖人拉出一波9比0攻势，并在戴维斯（Anthony Davis）两罚俱中后领先11分；但金块在约基奇完成「3分打」带起8比0反扑，一度将落后缩小到剩下1分。此时，詹姆斯先进球，再助攻给八村垒（Rui Hachimura）第一时间灌篮，让湖人上半场53比48领先。

此役的上半场，湖人板凳出发的八村垒包括一记三分球在内，7次出手全部命中，加上两罚俱中，个人独得17分；另外，金块三分球16投4中，命中率仅2成5，是湖人半场打完领先的关键。

下半场湖人靠一波15比9开局领先达两位数，金块在64比74落后下连续拿分，并于莫瑞（Jamal Murray）进球后扳平。此时湖人靠罚球与施洛德（Dennis Schroder）跳投连拿5分，金块的约基奇在篮下将球拨向篮框时，戴维斯被吹了妨碍中篮，因此金块拿下两分，湖人3节打完以79比76领先3分。

末节金块找回外线准星，在81比83落后之际，莫瑞飙进3记三分弹，布朗（Bruce Brown）、小波特（Michael Porter Jr.）也各投进一记三分球，加上湖人只靠戴维斯罚进1分，让金块反而领先12分奠定胜基，最终5分差距获胜。

莫瑞第4节包括三分球5投4中在内，7次出手命中6球，单节灌进23分，加上全队单节13次在三分线外出手命中7球，成为金块逆转获胜的关键。

金块在主场拿下2连胜，在7战4胜制西区冠军赛2比0领先，两队21日将转往湖人主场打系列赛第3战。

此役金块5人得分达两位数，莫瑞轰下全场最高37分，并抓下10个篮板，有双十演出；约基奇有23分、17篮板、12助攻的成绩，连两战有大三元表现，小波特也贡献了16分。

詹姆斯和芮维斯（Austin Reaves）都攻下湖人最高的22分，板凳暴徒八村垒10投8中抢下21分，戴维斯则交出18分、14篮板的双十成绩。

© 2023 AFP