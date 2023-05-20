巴特勒表现卓越 带领热火队击败塞尔蒂克

（法新社洛杉矶20日电） 迈阿密热火队今天在NBA东区决赛以111-105击败塞尔蒂克，在系列赛中以2-0领先，巴特勒（Jimmy Butler）在第4节率领球队反击功不可没。

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热火队护身符巴特勒全场得到27分，身为第8种子的热火是连续第2场在波士顿取得胜利，如果塞尔蒂克想进NBA总决赛，他们还有一座高山要爬。

热火队在第4节稍早曾落后多达11分，塞尔蒂克在最后还剩不到7分钟时时，领先多达9分。

但巴特勒在第4节最后几分钟带领热火以20-9的惊人表现扭转比赛，让热火只差2胜就可重返NBA总冠军赛，接下来7战4胜的系列赛将转往迈阿密举行第3和第4场。

兴高采烈的巴特勒在赛后采访说，「大家从不放弃，从不放弃，我们喜欢和彼此一起打球─我们对彼此充满信心和信任。」

巴特勒拿下的27分中，有9分来自第4节的反攻，这位迈阿密球星在第4节中段与塞尔蒂克的威廉斯（Grant Williams）言语激烈冲突后，似乎整个人的战斗力都爆发出来。

比赛末期塞尔蒂克是以96-89领先，但热火队一波毁灭性攻势，扭转了胜负。 巴特勒事后谈到他与威廉姆斯的冲突时说，「只是健康的竞争，我喜欢它。」

「我总是来这里比赛，有时我喜欢说话，但只要我们赢了，我就很好。」

巴特勒全场也得到板凳球员的火力支援，马丁（Caleb Martin）得到25分，阿德巴约（Bam Adebayo）得22分16篮板和9次助攻。

© 2023 AFP