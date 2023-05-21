莫瑞狂飙37分 金块距队史首次总冠军赛只差1胜

（法新社洛杉矶20日电） 莫瑞今天飙进37分，率金块119比108砸昏湖人，在西区冠军赛拿下3连胜，只差1胜就能闯进队史首次NBA总冠军赛。

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美国职篮NBA西区冠军赛第3战，丹佛金块带着系列赛2比0领先优势，前往客场挑战洛杉矶湖人。

金块此役在7比9落后之际，打出一波13比0攻势，以20比9超前并领先达两位数。在莫瑞（Jamal Murray）单节10投8中攻下17分带领下，金块最多领先14分，首节打完以32比20领先。

湖人次节在戴维斯（Anthony Davis）一次空中接力灌篮后，曾将落后缩小到5分，但莫瑞连飙两记三分弹，让金块再把领先拉开到两位数。在芮维斯（Austin Reaves）两罚俱中后，湖人打出7比0攻势扳平战局。金块靠卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）砍进的三分球，在上半场以58比55领先湖人。

两队上半场表现不相上下，但莫瑞包括三分球8投4中在内，20次出手命中13球，半场打完疯狂砍进30分，成为金块取得领先的关键。

下半场的比赛，湖人在芮维斯砍进三分球后，完成一波7比0攻势，并以71比71扳平比数，金块则在布朗（Bruce Brown）个人连进两球后要到4分领先。系列赛三分球前13次出手全部落空的詹姆斯（LeBron James）此时接连飙进两记三分弹，助湖人追到剩下1分差，金块靠卡德威－波普两罚中1，在3节打完后84比82保持领先。

末节湖人在八村垒（Rui Hachimura）两罚俱中后，曾以94比93逆转战局，但葛林（Jeff Green）的三分弹让金块要回领先。布朗、莫瑞砍进三分球后，布朗在篮下补进、约基奇（Nikola Jokic）挑篮得手，金块再把领先拉开到12分，在湖人无力回天的情况下，最终以11分差距获胜。

NBA史上在系列赛以3比0领先的球队，最终都能取得晋级；两队24日将继续在湖人主场打第4战，金块最快当天可在客场赢得西区冠军，并拿下总冠军赛门票。

金块的莫瑞此役轰下全场最高37分，约基奇贡献24分，小波特（Michael Porter Jr.）有14分、10篮板的双十成绩，卡德威－波普、板凳出发的布朗分获17分、15分。

湖人的戴维斯（Anthony Davis）有28分、18篮板的双十成绩，詹姆斯攻下23分、送出12次助攻，芮维斯、替补的八村垒分别获得23分、13分。

© 2023 AFP