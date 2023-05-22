东区决赛3比0听牌 热火总冠军赛入场券几乎入袋

（法新社迈阿密21日电） NBA过去未曾有球队在季后赛0比3落后下逆转晋级，因此热火今天以128比102狂电塞尔蒂克，在东区冠军赛3比0听牌后，总冠军赛的入场券已几乎笃定入袋。

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美国职篮NBA迈阿密热火在客场连两战拿下胜利后，于7战4胜制东区冠军赛以2比0领先波士顿塞尔蒂克，今天回到主场打系列赛第3战，要寻求3连胜及听牌的机会。

这场比赛开打后，两队几次互换领先，热火在21比20仅1分领先之际连拿9分，以30比20领先达两位数，首节30比22领先塞尔蒂克。

次节热火攻势可里可外，阿德巴约（Bam Adebayo）两度在篮下逞威灌篮得手，马丁（Caleb Martin）、罗宾森（Duncan Robinson）也轮流在三分线外开火，因此不断累积领先分数。在罗宾森飙进一记三分弹后，热火一度领先塞尔蒂克达22分，上半场61比46将分差拉开到15分。

两队易篮再战，热火炮火依旧猛烈，在斯特鲁斯（Max Strus）快攻、马丁上篮得手及阿德巴约和巴特勒先后两罚俱中后，热火完成一波28比10的猛攻，将领先扩大到本场比赛最多的33分，前3节打完以93比63大幅领先达30分。

末节在文森（Gabe Vincent）砍进三分球后，热火得分达到3位数，比赛胜负再无悬念，最终以26分之差大胜塞尔蒂克。

热火此役三分球35投19中，命中率高达5成43，远高于塞尔蒂克的2成62，整体投篮命中率5成68也优于绿衫军的3成98，是今天获胜的关键。

热火今天赢球，在东区冠军赛拿下3连胜，目前以3比0听牌。两队接下来将于24日在热火主场进行系列赛第4战，热火最快可于当天拿下东区冠军，并闯进总冠军赛。

热火此役6人得分达两位数，文森包括三分球9投6中在内，14次出手命中11球，攻下全场最高29分，板凳出发的罗宾森、马丁分别贡献了22分、18分，巴特勒有16分、8篮板、6助攻的表现。

塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）有14分、10篮板的双十成绩，但他三分球仅7投1中，18次出手只命中6球，手感不甚理想，布朗（Jaylen Brown）整场比赛17投6中，与替补的威廉斯（Grant Williams）、普瑞查德（Payton Pritchard）同样拿下12分。

© 2023 AFP