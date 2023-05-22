乌克兰水上芭蕾姊妹花痛舍家乡亲人 为奥运异地训练

（法新社法国蒙贝列21日电） 乌克兰水上芭蕾名将弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）和玛莉娜（Maryna Aleksiiva）离乡背井，心系远在家乡的亲人，却不曾放弃想在巴黎奥运夺牌的梦想。

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去年俄罗斯人入侵乌克兰时，这对曾在东京奥运勇夺铜牌的21岁姐妹花正在训练期间。

战争开打后，两人逃离遭俄国飞弹轰炸的哈尔科夫（Kharkiv），在义大利待了6个月。现在她们可以在国际巡回赛比赛间隔期间，回乌克兰短暂停留。

她们最近一次参加的是本月在法国南部蒙贝列（Montpellier）举行的世界杯赛事。

姊妹俩接受法新社采访时坦承，家乡的父母和其他家人不断受到威胁，她们其实很难专注于训练。

玛莉娜说，「我有点担心…」说着说着她声音越来越小，弗拉季斯拉娃马上扮演完美的搭档角色，接棒说下去，「和亲人分开对我们压力很大，因为他们还在乌克兰。昨天乌曼（Uman）和基辅发生爆炸，很多房屋毁了」。

「能在一起还是比较好，但我们得在比赛中展现我们的技术和勇气，出国也是不得已。」

姊妹俩在蒙贝列赢得女子双人自由自选项目冠军后，将到西班牙、波兰参赛，之后飞往日本福冈参加7月14日至30日的世界锦标赛。

经历过在乌克兰常常停电和一片漆黑的日子，对两人而言，在法国训练简直就像在天堂一样。

玛莉娜说：「没电，我们就没办法吹头发，现在好一点，因为天气暖和，也有电了。」

「有时候我还会打开手机的手电筒，因为我老忘记我们已经有电了。」

俄国入侵乌克兰后，俄罗斯及其盟友白俄罗斯的运动员基本上被禁止参加国际比赛，但国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）3月表示，只要这两国选手不积极支持战争，即可以个人中立身分重返赛场。

本月稍早，乌克兰柔道队退出世界锦标赛，以抗议俄国选手参赛。

姐妹俩担心类似的情况会导致乌克兰抵制巴黎奥运。

先前乌克兰运动员矢言，如果国际奥委会允许俄罗斯人参加2024巴黎奥运，他们就将抵制赛事。但先前响应这种立场的姐妹俩如今软化了立场，建议乌克兰政府应该改变这种不成文政策。

「或许我国得想办法改变规定，让我们能参加有俄国选手的比赛。」

「他们杀了人还可以参加，我们什么都没做却不能去，这样很蠢。」

© 2023 AFP