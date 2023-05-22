皇马巴西球员遭对手球迷辱骂是「猴子」 球团提刑事告诉

（法新社马德里22日电） 西班牙甲级足球联赛皇家马德里队巴西籍前锋小维尼修斯上周末比赛期间，遭对手球迷种族歧视辱骂。皇马球团今天向西班牙检方提出刑事告诉，并称这起事件是「仇恨犯罪」。

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法新社报导，小维尼修斯（Vinicius Jr）现年22岁，是巴西国脚前锋，皇马（Real Madrid CF）昨天在瓦伦西亚队（Valencia CF）主场比赛时，他遭到地主队支持者针对，之后被驱逐出场。瓦伦西亚终场以1比0击败皇马。

事发时，小维尼修斯站到球门后，对着观众席指着明显在辱骂他的始作俑者。下半场赛事因而延误了几分钟。裁判在赛后报告中写道，有一名球迷对小维尼修斯喊「猴子、猴子」。

在赛末伤停补时期间，小维尼修斯与瓦伦西亚球员杜洛（Hugo Duro）发生口角时攻击对方，被裁判驱逐出场。

对此，皇马球团今天发表声明指出：「皇马强烈谴责昨天针对我队球员小维尼修斯的事件。」

皇马球团声明表示，球团认为这次辱?「构成仇恨犯罪」，已向检方提出刑事告诉，以调查事实并追究责任。

此前，小维尼修斯在西甲已屡次遭到针对，受到种族歧视辱?，这次在瓦伦西亚主场的事件是最新一起。

© 2023 AFP