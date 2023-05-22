英超提前封王 曼城仍靠击败切尔西庆功

（法新社曼彻斯特21日电） 英超足球联赛曼城今天主场1比0击败切尔西，赛后球迷涌入场内庆祝曼城完成英超三连霸。

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昨天当第2名的兵工厂作客时0比1败给诺丁罕森林时，曼城就拿下6个赛季内第5座英超冠军。

非自力提前封王也让曼城主帅瓜迪欧拉（Pep Guardiola）得以放手让主力在今天对切尔西之战休息，开始为6月2日的英格兰足总杯及6月10日的欧冠决赛养精蓄锐。

曼城今天比赛担任队长的沃克（Kyle Walker）说：「大家别担心，我们还没放松。我们先得在足总杯对付难缠宿敌（曼联），然后是欧冠。」

曼城持续在国内发光发热，俨然成为英格兰史上最佳球会之一。但外界一方面对瓜迪欧拉执教下的球队品质表示赞赏，一方面却也对他们的资金运营提出质疑。

自从2008年由「富爸爸」阿拉伯联合大公国副总理曼苏尔（Sheikh Mansour）接手球队后，曼城便脱胎换骨，重金补强毫不手软，但也遭英超联盟盯上，2009到2018年被联盟开罚100多次违反球队财务规定。

曼城实力的雄厚，体现在阿瓦雷兹（Julian Alvarez）身上，现年23岁的他是阿根廷去年世足夺冠的主力，本季在英超却大多只能当挪威球星哈兰德（Erling Haaland）的替补，因为哈兰德实在太神勇，本季为曼城攻入17球，让球队在各项赛事的不败场次推进到24场。

瓜迪欧拉甚至在17日欧冠4强赛与皇马的第2轮交手一口气变阵9人，照样4比0轻取对手，阵容深度不是恐怖两字可形容。

© 2023 AFP