足球巨星梅西领军 阿根廷将赴北京与澳洲踢友谊赛

（法新社北京22日电） 在卡达世界杯夺冠的阿根廷队，据称将在足球巨星梅西（Lionel Messi）率领下前往北京，与澳洲队踢友谊赛，之后还会转往雅加达，与印尼队踢另场比赛。

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阿根廷与澳洲的友谊赛6月15日将在中国首都北京的工人体育场进行，这是阿根廷在卡达世界杯足球赛16强战后，再次与澳洲正面交锋。

梅西当时射进1球，帮助阿根廷2比1击败澳洲晋级8强，最终夺得世足赛冠军。

阿根廷驻中国大使馆在微博发文说：「梅西6月15日将率阿根廷国家队到北京，与澳洲队进行友谊赛。」

此外，阿根廷队也宣布，在今夏的「亚洲之旅」中，他们将于6月19日在雅加达与印尼队进行另一场友谊赛。

澳洲足协主席强生（James Johnson）表示，在中澳关系生变多年后，到中国踢球将有助双方连结。

强生说：「足球是全球性的运动，澳洲获邀到中国与世足赛冠军阿根廷踢这场比赛，希望这能开启两国在足球和其他面向上更多的合作机会。」

他补充道：「距离上次男子成年国家队到中国踢球已经有15年了，我们真的很高兴能重回北京，在刚重新整修好的工人体育场对上阿根廷。」

中国政府去年底解除严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制后，国际体育赛事正要开始重返中国。

© 2023 AFP