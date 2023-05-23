巴黎奥运票价贵 遭批并非人人能参与

（法新社巴黎22日电） 明年巴黎奥运的门票已经开卖，不过昂贵的价格连运动员都不能接受，纷纷谴责奥运再也不是人人参与的活动。

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巴黎奥运第2阶段的售票活动已于5月11日开跑，提供近150万张个人票，而第一阶段的多项目套票已售出超过300万张。

主办单位表示，门票销售迅速，最新一批发售的门票首日卖出逾6成。

男子柔道重量级决赛门票不到2个小时便销售一空，而拥有3枚奥运金牌的法国柔道传奇希内（Teddy Riner）预计将能闯进决赛。

然而，民众不满票价高昂的声浪高涨，尤其是在社群媒体上，许多人认为这与巴黎奥运主办委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）承诺的「全民运动会」理念相冲突。

艾斯堂格承认：「我们早已预期会有批评，也有人警告我们会在售票期间面临艰难挑战，但我们低估了反对声浪规模。」

艾斯堂格说：「有400万人登记注册抢购150万张门票，我们知道这不免会让有些人失望。」

巴黎奥运有100万张票将以最低价格24欧元（近新台币800元）出售，其中近15万个是在第2阶段发售。

随着这些门票率先开卖且迅速完售，潜在买家很快便发现自己只能以更高价格购票。

第2阶段门票发售3天后，体育迷只能选购690欧元（约新台币2万2800元）的门票，田径准决赛甚至要价980欧元（约新台币3万2500元），开幕式票价更高达2700欧元。

如此高的票价让运动员也难以苟同。两度在奥运女子七项全能竞赛摘金的比利时田径女将蒂亚姆（Nafissatou Thiam）对媒体说：「我甚至不确定家人能不能来看我，票实在太贵了。」

尽管如此，法国体育部长欧迪亚－卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）仍为奥运门票定价辩护。她16日对国会说，巴黎奥运票价已低于历届奥运，但她也承认，「24欧元的票确实存在，但它们卖得太快了」。

对体育政策专家罗伊森（David Roizen）而言，在现代体育的金钱世界里，全民运动会根本「不存在」。

罗伊森表示：「欧冠决赛、奥运都是为金融精英保留的体育比赛，提出奥运是全民运动会的愿景根本是个错误。」

© 2023 AFP