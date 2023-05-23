横扫湖人成功复仇 金块首度拿下总冠军赛门票

（法新社洛杉矶22日电） 金块进NBA已47年却始终无缘争冠，今天靠约基奇拿下大三元带领，以113比111赢球，在横扫湖人、复仇成功后，强势拿下今年总冠军赛门票。

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美国职篮NBA洛杉矶湖人在西区冠军赛吞下3连败，今天的背水一战变阵出击，将施洛德（Dennis Schroder）拉回先发，取代前3战投篮命中率不到3成、三分球命中率仅1成43的罗素（D'Angelo Russell）；并用系列赛三分球命中率达5成、整体投篮命中率高达6成36、平均每战可攻下17分的八村垒（Rui Hachimura），取代前3场比赛平均只拿2分的范德比（Jarred Vanderbilt）。

这场比赛开打后，詹姆斯（LeBron James）火力全开，首节包括一次想传往篮下，却意外投进篮框的三分弹在内，他在三分线外4次出手弹无虚发，一共出手9次命中7球，加上3罚全进，一口气灌进21分，让湖人34比28领先金块。

次节在詹姆斯放进两分后，湖人领先达两位数。不久之后，高登（Aaron Gordon）防守时的动作引发詹姆斯的不满，双方一度在场中对峙，所幸冲突并未扩大。在高登拿下两分后，金块曾将落后缩小到5分，但施洛德连飙两记三分球，让湖人再将领先扩大到双位数，上半场在詹姆斯攻下生涯季后赛半场最高31分的带领下，湖人73比58领先15分。

两队易篮再战，金块在卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）的「3分打」后 ，拉出25比8的强势开局，以83比81超前。靠着约基奇（Nikola Jokic）、卡德威－波普单节都攻下13分的联手带领，金块第3节比湖人多拿20分，3节打完后也以94比89逆转。

末节湖人曾在戴维斯（Anthony Davis）灌篮后扳平比分，但莫瑞（Jamal Murray）3罚全进、高登也回敬湖人一记灌篮，金块再度握有5分领先。在戴维斯连续罚进4球后，两队111比111战成平手。约基奇关键时刻切入上篮得手，金块要回领先，最终就以两分之差险胜。

金块今天赢球后以4比0战绩横扫湖人，队史47年来首度闯进NBA总冠军赛。金块过去最好的成绩是打进分区冠军赛，其中曾于2009年、2020年两度败在湖人手下，今天算是报了一箭之仇。

金块今天先发5人得分全部破十，约基奇有30分、14篮板、13助攻的大三元表现，这是他今年季后赛的第8次大三元，因此超越传奇球星张伯伦（Wilt Chamberlain），成为在单一年季后赛拿下最多大三元的球员。约基奇在这个系列赛的精彩表现，也让他获选为西区冠军赛最有价值球员。

除此之外，莫瑞、高登分别为金块贡献25分、22分，小波特（Michael Porter Jr.）、卡德威－波普，分获15分、13分。

湖人先发5人得分也全达两位数，詹姆斯轰下全场最高40分，并抓下10个篮板、送出9次助攻，有准大三元的成绩，戴维斯有21分、14篮板的双十演出，芮维斯（Austin Reaves）、施洛德分获17分、13分，八村垒有10分进帐。

© 2023 AFP