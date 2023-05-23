西甲皇马巴西球员被辱骂猴子 警方依种族歧视逮捕3人

（法新社马德里23日电） 西班牙甲级足球联赛皇家马德里队巴西籍前锋小维尼修斯（Vinicius Jr）上周末比赛时遭对手球迷种族歧视辱骂，这起事件引发国际谴责，西班牙警方今天逮捕3名涉案年轻人。

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法新社报导，小维尼修斯现年22岁，是巴西国脚前锋，皇家马德里队（Real Madrid）21日在瓦伦西亚队（Valencia CF）主场比赛时，他遭到地主队支持者针对，最后犯规被驱逐出场，瓦伦西亚终场以1比0击败皇马。

事发时，小维尼修斯站到球门后，对着观众席指着明显在辱骂他的始作俑者。下半场赛事因而延误了几分钟。裁判在赛后报告中写道，有球迷对小维尼修斯高喊「猴子」。

西班牙全国警察总局发表声明指出：「警方今天基于种族歧视行为，在瓦伦西亚逮捕了3名年轻人，此等行为发生在周日（21日）瓦伦西亚队与皇马队比赛期间。」

警方今天稍早表示已逮捕4名男子。他们涉嫌于今年1月在马德里一座桥梁上，悬挂穿着小维尼修斯球衣的人偶。

西班牙检方已对这起事件展开调查。巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）均对此发出谴责。

© 2023 AFP