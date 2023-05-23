西甲皇马新星遭歧视辱骂 巴西政府向西班牙大使提出抗议

（法新社马德里22日电） 西班牙检察官今天开始调查西甲皇马巴西籍前锋小维尼修斯遭种族歧视一事，因为有对手球迷在日前比赛中以「猴子」称呼这位巴西国脚，巴西已向西班牙大使提出正式抗议。 法新社报导，现年22岁的小维尼修斯（Vinicius Jr）目前效力于西班牙甲级足球联赛（La Liga）皇家马德里队（Real Madrid）。他在西甲联赛中经常成为对手球迷攻击的目标。

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小维尼修斯昨天在瓦伦西亚队（Valencia CF）主场比赛时，遭到地主队支持者针对，最后犯规被驱逐出场，瓦伦西亚终场以1比0击败皇马。

事发时，小维尼修斯站到球门后，对着观众席指着明显在辱骂他的始作俑者。下半场赛事因而延误了几分钟。裁判在赛后报告中写道，主场球迷对小维尼修斯喊着「猴子、猴子」。 裁判班戈埃切亚（Ricardo de Burgos Bengoetxea）在与瓦伦西亚的梅斯塔拉球场（Mestalla Stadium）当局交换意见后，呼吁停止种族侮辱，随后暂停比赛10分钟。

司法消息人士告诉法新社，瓦伦西亚检察官办公室正在调查这起可能「构成仇恨犯罪」的事件。

皇马先前表示，球团已提出刑事告诉，「以调查事实，追究相关人士责任」；皇马认为这些球迷的口号「构成仇恨犯罪」。

巴西已正式向西班牙大使提出抗议，将向马德里当局正式投诉。小维尼修斯曾被媒体称为巴西王牌前锋内马尔（Neymar）的接班人。

目前巴西国内愤怒情绪高涨，里约热内卢（Rio de Janeiro）着名救世基督像（Christ the Redeemer）为此特别熄灯1小时声援小维尼修斯。

小维尼修斯在推特谈到熄灯的基督像时表示，他很感动，并感谢球迷支持。他还说：「但最重要的是，我想藉此激励，并为我们的抗争带来更多光明。」

小维尼修斯本赛季已在西班牙数处场馆遭到球迷种族歧视。有一次，马德里竞技（Atletico Madrid）球迷将他的肖像挂在桥上。

西班牙体育委员会正在分析人群照片，以找出应对此事负责的球迷。

西班牙体委会过去在类似事件中，提议将加害者列入球场黑名单1年，并罚款4000欧元（约新台币13万2000元）。

© 2023 AFP