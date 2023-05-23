ESPN：湖人争冠梦碎 詹姆斯考虑退休

（法新社洛杉矶23日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人昨天和丹佛金块在分区冠军赛交手后惨遭淘汰，无缘争夺总冠军。运动频道ESPN披露，湖人当家球星詹姆斯（LeBron James）传出考虑退休。

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ESPN报导，湖人分区冠军赛落败后，38岁詹姆斯考虑退役，在他的第20个赛季，为个人NBA职业生涯划下句点。

透纳电视网（TNT）记者海恩斯（Chris Haynes）则在一则推文中引述NBA消息人士报导，詹姆斯「考虑」引退。

湖人落败后，詹姆斯在赛后记者会上隐晦地表示，他打算花点时间思考职涯下一步，引发外界对他未来计画的臆测。

在被问到对本赛季看法时，詹姆斯表示，本季深具「挑战性」。詹姆斯本季成为NBA历史得分王，带领湖人队打进分区冠军赛。

丹佛金块22日以113比111击败湖人队，詹姆斯在本场比赛拿下40分。他说：「我不知道。我觉得还好。我不想说这是成功的一年，因为在我职业生涯的这个时间点，我只为了赢得冠军而战。」

「我不会因打进分区冠军赛而兴奋，我已经打进很多回了。对我来说，无缘总冠军赛一点都不好玩。」

「不过，我们再看看，我们再说吧。我们再看看接下来如何。我不知道。坦白说，我还有很多要考虑。说实话，我还要再好好想一想。」

「就我个人而言，是否继续打篮球，我还有很多要考虑。」

詹姆斯去年8月和湖人续约两年，将待到2024-2025年球季。

詹姆斯一直以来希望能和自己的儿子布朗尼（Bronny James）同场较劲。布朗尼下个球季将效力南加州大学校队，参加美国大学男子篮球联赛，他可望在2024-2025年球季进入NBA。

© 2023 AFP