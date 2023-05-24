塔特姆下半场回神 塞尔蒂克东区决赛抢下首胜

（法新社迈阿密23日电） 塔特姆今天在下半场回神，整场比赛抢下33分、11篮板，率NBA塞尔蒂克116比99浇熄热火，抢下他们在东区冠军战的首胜。

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塔特姆（Jayson Tatum）此役上半场包括三分球4投1中在内，7次出手命中3球，只拿8分；到了下半场，他表现判若两人，4次在三分线外出手命中3球，以15投11中砍进25分。

美国职篮NBA东区冠军赛，第2种子波士顿塞尔蒂克先意外在家连败两场给从附加赛打上来的第8种子迈阿密热火，第3战再于客场吞败，陷入0比3落后的绝境。

在NBA季后赛史上，从来没有球队于任何一个系列赛，在0比3落后的情况下还能逆转战局成功晋级。

塞尔蒂克今天拿下他们在东区冠军赛的第1胜，目前以1比3落后，将于26日回到主场打系列赛第5战，仍有输不得的压力。

塞尔蒂克本季例行赛拿下57胜25败，战绩在全联盟排名第2，仅次于东区龙头密尔瓦基公鹿，但在东区冠军赛遭遇少了第2得分点赫洛（Tyler Herro）和阵中最佳第6人欧拉迪波（Victor Oladipo）的热火，却意外陷入苦战。

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