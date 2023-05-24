塞尔蒂克东区决赛夺首胜 想打总冠军战仍难如登天

（法新社迈阿密23日电） NBA塞尔蒂克今天靠塔特姆在下半场发威的带领，116比99逆转击败热火，不过在东区冠军赛仍以1比3落后，但想打总冠军战仍难如登天。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克在东区冠军赛前3战吞下3连败，今天的背水一战在客场挑战迈阿密热火。

NBA季后赛历史上，在系列赛0比3落后的球队，从未成功翻盘过。

背负输不得的压力，塞尔蒂克开赛取得领先，热火在巴特勒（Jimmy Butler）晃开塔特姆（Jayson Tatum）防守，后仰跳投命中后追平，并在洛夫（Kevin Love）砍进三分球后超前。两队15比15平手之际，热火打出7比0攻势，在最多领先9分的情况下，首节29比23领先。

次节塞尔蒂克打出14比5开局，并在威廉斯（Grant Williams）投进三分球后以37比34超前。热火在马丁（Caleb Martin）飙进三分弹后要回领先，塞尔蒂克曾靠布朗（Jaylen Brown）进球逆转，但热火以一波7比0攻势重新掌握优势，上半场56比50领先塞尔蒂克。

下半场开打后，塞尔蒂克打出18比5开局将比分超前，并在威廉斯三分线外出手命中后，领先达两位数。在塔特姆单节包括三分球3投2中在内，8次出手命中6球，个人独得14分的带领下，塞尔蒂克3节打完88比79逆转。

末节塞尔蒂克在史玛特（Marcus Smart）飙进一记三分弹后打出12比4开局，将领先扩大到17分，之后热火无力扭转颓势，塞尔蒂克以17分之差赢球。

塞尔蒂克今天获胜，在东区冠军赛扳回一城，目前仍以1比3落后，台湾时间26日上午在主场进行的第5战，仍将面临输球就淘汰的压力。

塞尔蒂克包括先发5人在内，全队6人得分破十，塔特姆有33分、11篮板的双十成绩，布朗（Jaylen Brown）、怀特（Derrick White）分别攻下17分、16分，替补的威廉斯有14分进帐。

热火4人得分达两位数，巴特勒攻下全队最高29分，文森（Gabe Vincent）和板凳出发的马丁分获17分、16分。

© 2023 AFP