先发打趴热火 被听牌塞尔蒂克东区决赛2连胜

（法新社波士顿25日电） 塞尔蒂克今天靠先发球员就打趴热火，在五虎将合攻95分，只比热火整场比赛获得的97分少2分的情况下，以110比97赢球，在NBA东区冠军赛苦吞3连败后连拿两胜，燃起翻转战局的希望。

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今天赛前，波士顿塞尔蒂克在美国职篮NBA东区冠军赛1比3落后给迈阿密热火，好消息是今天他们在主场打第5战，另一项利多是热火前4战平均每场比赛可获17.5分的主力后卫文森（Gabe Vincent）因左脚踝扭伤无法上阵。

这场比赛开打后，塞尔蒂克打出23比7开局一路领先。在怀特（Derrick White）砍进压哨三分弹、单节独得11分，加上塔特姆（Jayson Tatum）也飙进12分的联手带领下，首节35比20领先热火15分。

次节热火仍无法将落后缩小，在史玛特（Marcus Smart）飙进三分弹后，塞尔蒂克将领先扩大到20分，上半场在全队4人得分破十的情况下，61比44保持领先。

下半场开打，塞尔蒂克稳住优势，在威廉斯三世（Robert Williams III）灌篮后，把领先拉开到20分。热火靠马丁（Caleb Martin）投进压哨球稍将分差追近，但塞尔蒂克前3节打完仍以90比72领先。

末节塔特姆两罚俱中，塞尔蒂克将领先扩大到本场比赛最多的24分，并在史玛特两罚全进后，得分达3位数，热火虽将落后拉近，但终究未能逆转战局，终场塞尔蒂克以13分之差获胜。

塞尔蒂克赢得这场比赛后保住生机，热火28日将在主场打系列赛第6战，目前以3比2领先，当天还是有机会在家封王并抢下总冠军门票。

塞尔蒂克此役先发5人有4名球员得分突破20大关。怀特、史玛特分别攻下24分、23分，塔特姆除攻下21分，还送出11次助攻，布朗（Jaylen Brown）也有21分进帐，霍福德（Al Horford）虽只获6分，但抓下11个篮板。

热火今天以板凳出发的罗宾森（Duncan Robinson）攻下18分最多，阿德巴约（Bam Adebayo） 贡献16分，海史密斯（Haywood Highsmith）获15分，巴特勒（Jimmy Butler）和马丁都进帐14分。

© 2023 AFP