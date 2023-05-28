怀特助塞尔蒂克绝杀热火 逼出东区决赛第7战

（法新社迈阿密27日电） NBA塞尔蒂克的怀特今天在比赛时间剩下不到1秒时，于篮下补进一球，让球队104比103绝杀热火，将东区冠军赛逼进第7战。

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美国职篮NBA东区冠军赛，迈阿密热火前3战打完后以3比0听牌，波士顿塞尔蒂克则是在第4战、第5战拿下2连胜，热火今天在主场进行第6战赛前，以3比2在7战4胜制系列赛领先塞尔蒂克。

比赛开打后，双方不断纠缠，20比20平手之际，威廉斯三世（Robert Williams III）连进两球，塔特姆（Jayson Tatum）也拿下分数，塞尔蒂克拉出6比0小高潮，并在布朗（Jaylen Brown）、塔特姆分获10分、9分的情况下，首节以34比29领先热火。

次节在塔特姆切入上篮得手后，塞尔蒂克以52比41首度领先达两位数，热火靠一波12比5反扑拉近分差，不过塞尔蒂克上半场仍以57比53领先。

塞尔蒂克上半场整体投篮命中率5成13，优于热火的3成83，是取得领先的关键；但三分球命中率仅两成，远不及热火的6成，则是无法拉开差距的主因。

下半场开打后，热火在文森（Gabe Vincent）上篮后，曾追到落后只剩两分差距，塞尔蒂克此时靠史玛特（Marcus Smart）进球、霍福德（Al Horford）灌篮再将比分拉开，并在威廉斯三世的「3分打」、布朗两罚俱中后领先达13分。热火在落后11分之际，靠劳瑞（Kyle Lowry）连拿4分追近，但塞尔蒂克3节打完，以79比72保持领先。

末节在罗宾森（Duncan Robinson）飙进三分弹、巴特勒（Jimmy Butler）篮下补进后，热火打出11比3强势开局，一度以83比82超前，塞尔蒂克此时回敬一波8比0攻势，以90比83要回领先。

热火看板球星巴特勒今天前3节手感欠佳，15次出手只命中2球，仅仅拿下9分。第4节他回魂砍进15分，终场前3秒的3罚全进，让热火一度领先1分，有机会让热火在主场成功「关门」，闯进总冠军赛。但读秒阶段史玛特三分线外出手落空，怀特（Derrick White）赶在枪响前将球补进，助塞尔蒂克绝杀热火。

NBA季后赛史上，从未有球队在0比3落后的情况下，能绝处逢生逆转晋级，但塞尔蒂克在3连败后，能顶住压力连赢3场比赛扳平战局，台湾时间30日在主场的系列赛第7战若能再度获胜，将能写下历史新页。

塞尔蒂克的塔特姆此役轰下全场最高31分，并抓下11个篮板，布朗也有26分、10篮板的双十演出，史玛特则为球队挹注21分。

热火包括先发5人在内，全队6人得分达两位数，巴特勒进帐24分、11篮板，马丁（Caleb Martin）贡献21分、15篮板，阿德巴约（Bam Adebayo）也有11、13篮板的双十的成绩，3人都有双十表现。

© 2023 AFP