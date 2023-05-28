纳达尔退休脚步已近 乔科维奇：部分的我将随之离去

（法新社巴黎27日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafa Nadal）称自己将于明年球季打完后退休，他的老对手，塞尔维亚网球名将乔科维奇今天为此表示，「一部分的我也将随之离去」。

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乔科维奇（Novak Djokovic）和纳达尔（Rafael Nadal）生涯同样拿下22座大满贯冠军，并列男子球员的史上最佳纪录，而若乔科维奇今年能第3度于法国公开夺冠，将独居领先位置。

纳达尔是法网14冠王，今年因为司髋关节伤势无法出赛。即将满37岁的他，承认明年可能是他打职业赛的最后一年。

乔科维奇说：「当他宣布即将迈入职业生涯的最后一年时，我觉得部分的自己也将跟着他离去。」

「这让我思索自己的职业生涯，及还要打多久的问题。」

「我今天没有要宣布任何事，只是在思考这件事。他说的话让我有些感伤。」

两人生涯对战中，乔科维奇以30胜29负略占上风；但纳达尔在法网几乎可说是所向披靡，双方10次在此赛交手，纳达尔就拿下8胜。

乔科维奇表示：「老实说，我很不想在法网对上他。」

「从我们对战纪录来看，我并没有取得太多的成功。」

如果乔科维奇能继2016年、2021年后，于2023年再度称霸法网，他将成为史上大满贯夺冠次数最多的男子球员，并追平美国女将小威廉丝（Serena Williams）的23冠成就，届时距离传奇球星寇特（Margaret Court）写下的史上最多24座大满贯冠军纪录也只差一座。

乔科维奇说：「我今天之所以持续打球，在职业网坛与人较量，重要原因之一就是试着打破更多纪录、缔造更多网坛历史，这从来不是秘密。」

「这对我来说是极大的动力。有机会写下历史，是让人很开心的事。」

© 2023 AFP