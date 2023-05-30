乔科维奇：科索沃是塞尔维亚之心 法网发言惹议

（法新社巴黎29日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天在法国公开赛对着摄影机镜头写下「科索沃是塞尔维亚的心脏，停止暴力」。科索沃北部正因种族冲突出现紧张局势，乔科维奇这段文字引发各界争议。

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寻求大满贯男单第23冠的乔科维奇（Novak Djokovic）今天在法网取得首胜后，用塞尔维亚语在现场摄影机镜头上写出述文字。

科索沃北部今年4月举办选举，阿尔巴尼亚族的候选人在4个以塞尔维亚裔为主的市镇当选首长，但投票率仅有3.5%。塞裔群众不满选举结果，近日与科索沃警方发生冲突，北大西洋公约组织（NATO）维和部队介入，数十人受伤。

科索沃总理库提（Albin Kurti）的政府上周正式任命了地方首长，无视欧盟和美国缓和紧张局势的呼吁，欧盟和美国都支持科索沃2008年自塞尔维亚独立。

乔科维奇说：「身为公众人物，而且我父亲也出生在科索沃，我觉得我有额外责任向我们的人民和整个塞尔维亚表达支持。」

他说：「我不是政治人物，也无意参与政治辩论，这是非常敏感的话题。」

「当然，身为塞尔维亚人，看到科索沃正在发生的事，以及我们的人民实际上那样被逐出市政大楼，我非常伤心，所以我至少能做的就是这个。」

「我不后悔，要再做一次也可以，因为我的立场很明确。我反对战争、暴力和任何形式的冲突，我一向公开表态。当然，我同情所有人，但科索沃正在发生的事是国际法上的先例。」

主办法网公开赛的法国网球协会（FFT）表示：「大满贯赛事并没有正式规范球员可以说什么或不能说什么。我们不会就此事发表任何声明或采取任何立场。」

© 2023 AFP