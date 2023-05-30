塞尔蒂克不敌热火 成不了0比3落后翻盘首队

（法新社波士顿29日电） 美国职篮NBA季后赛史上，在系列赛0比3落后的一队从来不曾成功翻盘，波士顿塞尔蒂克今天输掉东区冠军赛的「抢七大战」，无法成为缔造历史的首队。

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塞尔蒂克今天一路落后，最终84比103输球，3比4遭迈阿密热火淘汰，NBA季后赛史上仍无法看到系列赛0比3一路逆转的奇迹。

今年分区冠军赛之前，NBA季后赛史上共出现149次球队在系列赛0比3落后，最终都落败的情况。

西区冠军赛，洛杉矶湖人在吞下3连败后，同样无法摆脱魔咒，最终被丹佛金块4比0横扫，是史上第150次发生无缘逆转战局的情况。

例行赛战绩57胜25败，在全联盟排名第2的塞尔蒂克，在东区冠军赛对上「老八」热火却意外陷入苦战，包括头两场在主场的比赛，他们连吞3败陷入绝境。

系列赛第4战、第5战，塞尔蒂克扛着非赢不可的压力，力挽狂澜连拿两胜。

第6战绿衫军同样面临背水一战，他们虽一路领先，但终场前3秒因巴特勒（Jimmy Butler）的3罚俱中一度濒临淘汰，所幸怀特（Derrick White）在比赛仅剩0.1秒之际将队友没进的球补进，率队104比103险胜，并逼出系列赛第7战。

在惊涛骇浪中拿下胜利，让外界燃起一丝希望，想看看塞尔蒂克能否上演奇迹，成为首支完成从0比3一路逆袭获胜的球队，无奈仍落空。

© 2023 AFP