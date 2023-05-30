巴特勒轰28分 热火挺进总冠军赛延续老八传奇

（法新社波士顿29日电） 巴特勒今天在东区冠军赛第7战轰下28分，率迈阿密热火103比84大胜波士顿塞尔蒂克，闯进总冠军赛并延续他们的「老八传奇」。

广告 继续浏览后续

热火获胜后，成为继1999年纽约尼克后，史上第2支闯进总冠军赛的「老八球队」；不过如果今天出线的是塞尔蒂克，则会是NBA季后赛史上首支能在系列赛0比3落后绝境翻盘的队伍。

今天比赛开打后，热火在8比11落后之际，打出7比0攻势超前，加上塞尔蒂克单节10次在三分线外出手全部落空，整体投篮命中率也仅2成31，让热火首节22比15领先。

次节热火打出5比0开局，以27比15领先达两位数，之后更在罗宾森（Duncan Robinson）上篮得手后，将领先扩大到17分。上半场热火在以5成命中率砍进6记三分球，与马丁（Caleb Martin）、巴特勒（Jimmy Butler）分获14分、11分的联手带领下，以52比41带着两位数领先进到下半场。

下半场开打后，热火领先16分之际，塞尔蒂克的怀特（Derrick White）先是两罚俱中，接着砍进三分弹，然后再完成一次「3分打」，个人连拿8分帮球队将颓势缩小到8分，但前3节打完热火仍以76比66领先。

末节开打之初，塔特姆（Jayson Tatum）上篮放枪，布朗（Jaylen Brown）先是进攻犯规，接着球又被巴特勒抄走，热火趁着绿衫军这波乱流扩大领先。在罗宾森的上篮、巴特勒的进球后，热火完成20比7的攻势，以96比73领先到这场比赛最多的23分。在塞尔蒂克无力追赶的情况下，热火最终以19分差距收下胜利。

热火今天赢球，以4比3淘汰塞尔蒂克，拿下东区冠军及总冠军赛门票，接下来将于台湾时间6月2日开打的总冠军赛，与丹佛金块争冠。

热火的巴特勒此役攻下冠于全场的28分，并有7篮板、6助攻、3抄截的演出，他在赛后获选为东区冠军赛最有价值球员（MVP）。马丁贡献26、10篮板的成绩，阿德巴约（Bam Adebayo）有12分、10篮板的双十演出，文森（Gabe Vincent）和替补的罗宾森各拿10分。

塞尔蒂克布朗、怀特今天分别拿下19分、18分，塔特姆14分、11篮板的双十成绩。

© 2023 AFP