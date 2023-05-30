热火击败塞尔蒂克获争冠机会 巴特勒夺东区决赛MVP

（法新社波士顿29日电） 美国职篮NBA热火击败塞尔蒂克，取得争夺总冠军的机会，率队一路挺进的巴特勒，获选为东区冠军赛MVP。

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「老八」迈阿密热火在东区冠军赛对上例行赛全联盟战绩第2的波士顿塞尔蒂克，巴特勒（Jimmy Butler）在系列赛平均上场39.7分钟，缴出24.7分、7.6篮板、6.1助攻、2.6抄截全能表现，率队打进总冠军赛，因此获选为东区冠军赛最有价值球员（MVP）。

东区冠军赛首战，热火靠巴特勒轰下35分拿下开门红，第2战他再砍27分，率队爆冷在客场2连胜；系列赛第3战热火得分多点开花，巴特勒也贡献16分，带队拿下3连胜快速听牌。

眼看总冠军赛门票就要到手，热火却被塞尔蒂克连赶3场扳平，差点成为绿衫军缔造历史的「祭品」，输球的3场比赛巴特勒分别拿下29分、14分、24分，仍是热火能与对手抗衡的利器。

今天的殊死战，巴特勒包括三分球7投3中在内，28次出手命中12球，轰下全场最高28分，并有7篮板、6助攻、3抄截，是热火稳住阵脚拿下关键胜利的头号英雄。

巴特勒赛后说：「我们上下一心，讨论如何打这场作客硬仗，也确实办到了。但我们还不能满足，现在固然欣喜若狂，但后面还有仗要打。」

巴特勒把能在关键时刻进球并挡下对方反击归功于队友，「他们给足我信心让我能维持高档。今天能走到这里全靠他们，我很清楚我们是支多棒的球队，也让美梦成真」。

© 2023 AFP