热火士官长巴特勒志在总冠军 不以东区冠军自满

（法新社波士顿29日电） 热火击败塞尔蒂克拿下NBA东区冠军，致胜功臣及系列赛MVP「士官长」巴特勒并不以此自满，而是志在夺下总冠军。他表示，他们非常开心，但还有一个目标要达成。

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美国职篮NBA东区冠军赛，迈阿密热火在系列赛拿下3连胜后，以3比0听牌，波士顿塞尔蒂克在没有退路的情况下，硬是连赢3场扳平战局，将系列赛逼进第7战。

今天热火在几乎一路领先的情况下，以103比84赢球，一举挺进总冠军赛，成为继1999年的纽约尼克后，史上第2支有此成就的「老八」球队，这也是他们4年内第2次打进总冠军赛。

相较之下，塞尔蒂克今天输球，无缘成为季后赛史上首支在0比3落后情况下翻盘的队伍。

此役，东区冠军赛最有价值球员（MVP）巴特勒（Jimmy Butler）轰下全场最高28分，并有7篮板、6助攻、3抄截的成绩；马丁（Caleb Martin）靠着16投11中进帐26分，另抓下10个篮板。

巴特勒说：「我们团结在一起。作为一支球队，我们讨论如何打这场客场的硬仗，也确实办到了。不过我们并不以此为满。我们虽然非常兴奋、开心，但还有一个目标要达成。」

巴特勒把能在关键时刻进球，并挡下对方反击归功于队友。

他说：「他们给我充足的信心，让我能把状态维持在高档。他们是我们今天能走到这里的原因。我很清楚我们球队有多棒，也确实打赢了这场比赛。」

热火教头史波斯特拉（Erik Spoelstra）说：「争取想要的目标有时会遇到困难。这支球队已经展现出，虽然难免有低潮与逆境，却仍能保有毅力振作起来，具有不屈不挠的团队精神，直到达成想要的目标。」

在塞尔蒂克方面，此役的第1节就扭伤脚踝的塔特姆（Jayson Tatum），整场比赛打了42分钟，拿下14分、11篮板，但看得出来他受到了那一扭的影响。布朗（Jaylen Brown）虽然获得19分，但三分球仅9投1中，全场23次出手只命中8球，同时还发生8次失误。

塔特姆说：「我的脚踝肿起来了，这让我很难移动。那让人沮丧，尤其是这发生在第1节。」

他也提到说：「投篮命中率不佳影响了我们，那有点像滚雪球一般每况愈下。」

布朗说：「我们失败了，也让整个城市失望了。今年不管遇到什么情况，我们都能挺过。都打到这里了，但最终功亏一篑。」

© 2023 AFP