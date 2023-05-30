热火G7扳倒绿衫军 总冠军战与丹佛金块争霸

（法新社波士顿29日电） 美国职篮NBA迈阿密热火球星巴特勒今天再扮关键角色，率队于波士顿塞尔蒂克主场的东区决赛第7战103比84赢球，没让对手成为史上第一支季后赛系列0比3绝境演出大逆转的球队。

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巴特勒（Jimmy Butler）全场缴出28分7篮板6助攻，队友马丁（Caleb Martin）26分10篮板，是热火赢球功臣。热火将于台湾时间6月2日上午作客丹佛与金块队进行7战4胜制的总冠军系列赛。

热火在东区决赛系列3连胜听牌后3连败，尤其第6战遭对手绝杀，让绿衫军大有缔造NBA史上大逆转奇迹之势。

但塞尔蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）带伤加上全队开局手感急冻，让热火今天占尽优势，没让绿衫军缔造史上首支季后赛系列0比3绝境却能惊天大逆转的球队。

巴特勒赛后说：「我们上下一心，讨论如何打这场作客硬仗，也确实办到了。但我们还不能满足，现在固然欣喜若狂，但后面还有仗要打。」

巴特勒把能在关键时刻进球并挡下对方反击归功于队友，「他们给足我信心让我能维持高档。今天能走到这里全靠他们，我很清楚我们是支多棒的球队，也让美梦成真」。

热火教头史波斯特拉（Erik Spoelstra）表示，他从不怀疑子弟兵能在第7战杀出重围。

他说：「争取想要的目标有时就会遇到困难，但这个团队已展现出即便低潮与逆境难免却仍保有毅力，会不屈不挠振作，正是这股团队精神让球队往前迈进。」

热火前次封王是2013年，如今寻求队史第4座总冠军；他们2020年虽也闯入总冠军战，最终却不敌洛杉矶湖人。热火上赛季也是与塞尔蒂克在东区决赛打到第7战，当时落败。

将与热火争冠的丹佛金块则是队史首度打入总冠军战，他们在西区决赛直落四横扫湖人，兵锋正盛。

© 2023 AFP