梅迪维夫法网首轮爆冷输球 笑称不用再满嘴红土

（法新社巴黎30日电） 在法网首轮爆冷出局，梅迪维夫却很开心能摆脱自己不爱的红土赛事，笑称终于可以不用再满嘴红土了。

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世界排名第2的俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev），在法国网球公开赛男子单打首轮，以6比7（5/7）、7比6（8/6）、6比2、3比6、4比6败给从会外赛打起，过去不曾在大满贯赛事赢球的巴西球员魏德（Thiago Seyboth Wild）。

不过梅迪维夫赛后说：「每次结束，我都非常开心。」

这是7度参加法网的梅迪维夫，第5次在这项赛事的首轮遭到淘汰。

梅迪维夫说：「我在比赛中满嘴都是红土，我很讨厌那样。我不知道谁喜欢吃到红土，或想让提袋、鞋子、袜子都是红土。红土球季过后，你可以全扔了。」

梅迪维夫补充道：「可能有人喜欢吧，但我真的不爱。我很开心这结束了。」法网开打之前，梅迪维夫上周在义大利公开赛（Italian Open）勇夺生涯首座红土赛事冠军，也是他2023年赛季的第5座冠军。

23岁的魏德这场比赛共有69个致胜球，是胜出关键。他第2盘要不是浪掷两个盘末点，否则可能用不着花4小时15分钟才取胜。

魏德说：「我第2盘时抽筋，没办法按我真正想要的方式发球。」他从2022年2月后就不曾在于主要赛事赢过球，直到今天才有了突破。

梅迪维夫认为，魏德能以今天这场比赛的胜利为起点，迎来荣耀的时刻。

梅迪维夫说：「如果他继续照这样打下去，今年底他会打进世界前30名。」

「我真的很希望他之后还能继续有这样的表现，否则我会很失望。」

© 2023 AFP