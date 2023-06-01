16岁小将闯法网女单第3轮 发豪语要拿25座大满贯金杯

（法新社巴黎1日电） 会外赛晋级的俄罗斯16岁小将安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天刚成为2005年以后晋级法网女单第3轮的最年轻选手，立刻就把生涯目标摆在拿下破纪录的25座大满贯金杯。

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安德瑞娃在今天的第2轮比赛以6比1、6比2击退法国选手派瑞（Diane Parry）。

在法国受训的安德瑞娃目前世界排名第143，这次是她首度征战大满贯赛。

2005年，当年15岁的保加利亚选手卡拉坦齐娃（Sesil Karatantcheva）曾闯进法网八强，如今安德瑞娃成为继她之后进入32强的最年轻选手。

安德瑞娃同时也是法网30年来第7位前进第3轮的17岁以下选手。小威廉丝（Serena Williams）、辛吉丝（Martina Hingis）等拿过多座大满贯冠军的网坛名将都曾缔造相同纪录。

安德瑞娃受访时金句连发，她表示：「我的梦想？我知道（塞尔维亚男网名将）乔科维奇（Novak Djokovic）有大满贯22冠，所以如果可能的话，我希望拿到25冠。」

她还说网坛三巨头是她最喜欢的网球选手。费德瑞（Roger Federer）向来是她的第一名，但纳达尔（Rafa Nadal）去年摘下法网第14冠，让她想法大为转变，现在两人并列她的第一，「但我不想冒犯诺瓦克（乔科维奇），所以这么说好了，3人都排第一」。

安德瑞娃照理说得忙着写线上课程作业，她坦承自己不喜欢功课，一边哀叹「化学好烂」。

记者询问她空闲时都在做什么，她回答：「我没有什么嗜好。我想我就是个普通的少女，我有空的时候爱看一些电视影集。…我也得弄我的学业，但老实说吧，我有时候没弄。」

安德瑞娃下一战将对上去年法网亚军、第6种子美国19岁小将高夫（Coco Gauff）。两人曾经一起练习，但安德瑞娃说这对3日的比赛意义不大。

她表示：「练习跟比赛不一样，所以我的打法可能也会不一样。我不知道，谁晓得呢？」

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