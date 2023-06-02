梅西赴中国友谊赛 门票开价2万被斥「抢劫」

（法新社北京2日电） 根据主办单位今天公布票价，中国球迷最多需要支付高达4800元人民币（约新台币2万元）才能看到阿根廷球星梅西在北京友谊赛中带领阿根廷对战澳洲。

广告 继续浏览后续

梅西（Lionel Messi）6月15日将率阿根廷国家队成员访问北京，并与澳洲队举行友谊赛。比赛将在可容纳6万8000人的北京工人体育场举行，是阿根廷和澳洲在卡达世界杯16强赛事后再度遭遇。

今年夏天将离开巴黎圣杰曼队（Paris Saint-Germain）的梅西当时射进1球，助球队以2比1获胜，阿根廷最终夺下世界杯冠军。

根据主办单位公布票价，阿根廷对决澳大利亚的国际足球邀请赛门票价格从580元（约新台币2500元）到4800元人民币不等，将在6月5日和8日分两批发售。

心怀不满的球迷迅速在网上谴责门票售价。

一名微博用户在主办单位的官方帐号上批评说：「我要举报你抢劫。」另一名用户说，「一张票4800，梅西是要背着我们踢球吗？」

这将是梅西自2017年以来首度访问中国。

主办单位正在采取严格的措施来防止黄牛，观众必须提供身分讯息，并出示身分证或护照进入体育场。

但中国淘宝网购物平台上的商家立即开始提供门票预订服务，其中一名卖家声称可以提供VIP座位，开价1万8000元人民币。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

© 2023 AFP