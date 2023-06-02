棒球经典赛间外出饮酒 韩国队3选手接受调查

（法新社首尔1日电） 韩国队今年3月在世界棒球经典赛（WBC）小组赛中连吞2败惨遭淘汰，球员金广铉、李庸灿及郑哲元今天坦承在比赛期间饮酒，韩国棒球委员会（KBO）正在审查3人是否违反行为准则。

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韩国队3月初前往日本东京参赛，韩国球迷对于自家球队抱持高度期待，认为晋级4强有望。

然而，韩国队却在小组赛中接连输给澳洲及地主国日本惨遭淘汰，对上日本的比赛中，甚至以4比13惨败，令支持者备感失望，经典赛冠军最终由日本队拿下。

根据韩国媒体报导，韩国队上有3名投手在关键赛事期间饮酒，韩国棒球委员会随即展开调查。

金广铉、李庸灿与郑哲元本周举行记者会公开致歉，并坦承2度外出饮酒，其中一次是在惨败日本之后。左投金广铉是对上日本队赛事的先发投手。

代表韩国队征战近20年的金牌投手金广铉说：「我现在站在媒体面前，为我在经典赛期间的行为致歉…身为一名资深选手，我对于没能自律且思虑不周感到懊悔。」

金广铉所属球队SSG登陆者（SSG Lander）已将他移出一军。

韩国棒球委员会官员告诉法新社，无论道歉与否，该委员会正在「审查这3人是否违反国家队期待的行为准则」。

© 2023 AFP