热火首战不敌金块 总冠军赛只罚两球创新低

（法新社丹佛1日电） 美国职篮NBA迈阿密热火今年上演「老八传奇」一路打进总冠军赛，但首战93比104不敌丹佛金块，且只获两次罚球机会创下史上最低的纪录。

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7战4胜制的美国职篮NBA总冠军赛首战，西区冠军丹佛金块今天在主场迎战东区冠军迈阿密热火。热火今天整场比赛只有海史密斯（Haywood Highsmith）站上罚球线罚进两球，一举创下季后赛与总冠军赛史罚球次数最少纪录。

此前总冠军赛史获最少罚球的纪录，是1983年洛杉矶湖人的5次；季后赛获最少罚球纪录的是1993年当时纽泽西篮网的3次。

这场比赛开打后，金块吃定热火身材劣势狂攻禁区。在禁区得分取得20比6优势及高登（Aaron Gordon）8投6中独拿12分下，金块首节29比20领先。

第2节在莫瑞（Jamal Murray）砍进三分球后，金块领先达两位数。之后靠莫瑞的三分弹、约基奇（Nikola Jokic）的勾射，金块将领先拉开到17分。上半场在约基奇10分、10助攻率领下，金块全队4人双位数得分，以59比42领先。

上半场热火的投篮命中率仅3成75，三分球17投4中，命中率更是低到只有2成35，是半场打完后大幅落后的关键。

易篮再战后热火打出7比0开局，但金块靠莫瑞「3分打」止血，并在布朗（Bruce Brown）跳投得手后，将领先扩大到21分。3节打完金块全队5人得分达两位数、约基奇只差1个篮板就大三元下，以84比63的领先优势进入最后一节。

末节在劳瑞（Kyle Lowry）飙进三分球后，热火一度打出11比0开局，海史密斯投进三分球后一度将落后缩小到9分。但金块稳住阵脚，在卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）跳投得手后再拉开为两位数分差，最终以11分获胜。

此役金块约基奇27分、10篮板、14助攻，是他今年季后赛第9次大三元，莫瑞攻下26分并送出10次助攻，小波特（Michael Porter Jr.）有14分、12篮板的双十表现，高登、替补的布朗分别挹注16分、10分。

热火阿德巴约（Bam Adebayo）今天缴出26分13篮板双十表现，文森（Gabe Vincent）、板凳出发的海史密斯分获19分、18分。

两军将于台湾时间5日上午继续在金块主场打第2战。

金块今年季后赛打得十分轻松，先是4比1淘汰明尼苏达灰狼，接着4比2击败凤凰城太阳，再以4比0横扫洛杉矶湖人，闯进球队在进入NBA后的首次总冠军赛。

© 2023 AFP