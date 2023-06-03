法国公开赛 乔科维奇批法网观众「没礼貌」

（法新社巴黎2日电） 塞尔维亚名将乔科维奇今天在法国网球公开赛第3轮比赛中击败西班牙好手福基纳。乔科维奇在第2盘结束时叫了医疗暂停，观众嘘声四起；他赛后批评观众「没礼貌」。

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乔科维奇（Novak Djokovic）正朝向男单第23次大满贯冠军纪录前进，同时争取生涯第3个法网冠军。他今天以7-6（7/4）、7-6（7/5）、6-2击败世界排名第34的福基纳（Alejandro Davidovich Fokina）。

乔科维奇目前排在世界第3名，这是他连续14年晋级法网16强，下一战对手将是秘鲁选手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）。

乔科维奇在第2盘结束时因左大腿问题叫了医疗暂停，已看了3小时比赛的观众对此非常不满。

36岁的乔科维奇是评价两极的网坛人物，有人鼓起讽刺的掌声，也有人竖起大拇指。

他说：「我认为大多数人来这里是为了享受网球，或支持某名球员，不过就是有些人喜欢对你做的每一件事发出嘘声。」

「我觉得这相当没礼貌，坦白说，我不能理解。但这是他们的权利。他们花钱买票，可以为所欲为。」

「实际上，99%的时间我都会保持沉默，但有时我不同意，因为我觉得，当有人不尊重别人时，应该要有人回应他或她。」

美国网球选手佛里兹（Taylor Fritz）昨天击败了本届赛事最后一名法籍选手瑞德克内希（Arthur Rinderknech），当时观众席也发出嘘声，佛里兹将食指放到嘴唇前，要观众安静。

乔科维奇被问及与巴黎球迷之间爱恨交织的关系时，回答说「时好时坏」。

多年来，巴黎球迷从不掩饰他们偏爱瑞士选手费德瑞（Roger Federer）和西班牙选手纳达尔（Rafael Nadal）。费德瑞已于2022年退役；纳达尔今年为了养伤而缺席法网赛事。

乔科维奇赛后受访时说：「我早知道这会是一场艰难的体力战。我们前两盘就打了3小时。如果我输掉第2盘，可能会打到5小时。」

他还说，福基纳「是了不起的战士，比赛中没有太多弱点」，「但胜利就是胜利，我为自己今天的打法感到非常自豪。

© 2023 AFP