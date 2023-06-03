肯亚基皮耶贡3分49秒11 刷新女子1500公尺世界纪录

（法新社佛罗伦斯2日电） 肯亚中距离赛跑好手基皮耶贡今天在钻石联赛（Diamond League）义大利佛罗伦斯站缔造新猷，打破具有象徵意义的3分50秒大关，以3分49秒11刷新女子1500公尺世界纪录。

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现年29岁的基皮耶贡（Faith Kipyegon）一马当先，一举超越由衣索比亚的狄芭巴（Genzebe Dibaba）于2015年在摩纳哥写下的3分50秒07的成绩。

基皮耶贡曾夺下两面奥运金牌与世界冠军，被认为是女子1500公尺有史以来最伟大的选手，她在托斯卡尼击败众家好手，领先卫冕欧洲冠军穆尔（Laura Muir）与澳洲的赫尔（Jessica Hull） 超过12秒。

基皮耶贡打破世界纪录后，欣喜若狂、不敢置信地跪倒在地，尽管她职业生涯辉煌无比，但世界纪录是她唯一未曾取得的重大荣誉。

基皮耶贡对义大利广播电视公司（RAI）说： 「我很兴奋，很高兴，没想到会这样。我期待的是领先世界好手，而不是创下世界纪录，但我很感激。」

她也表示：「正如我今天和昨天所说的，什么事都有可能。」

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