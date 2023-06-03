追随梅西脚步 拉莫斯今夏也将离开圣日耳曼

（法新社巴黎2日电） 法甲足球联赛冠军巴黎圣日耳曼今天宣布，西班牙籍后卫老将拉莫斯（Sergio Ramos）将与阵中阿根廷名将梅西（Lionel Messi）一样，本赛季结束后离队。

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现年37岁的拉莫斯是2021年挥别与西甲皇家马德里一同打拚赢得包含4次欧冠冠军在内无数奖杯的辉煌岁月后，加入圣日耳曼。

职业生涯从西甲塞维亚出发的拉莫斯，2021年加盟后与圣日耳曼一同拿下两座法甲冠军，期间出赛57场，他与圣日耳曼的合约将于6月30日到期。

由于加盟圣日耳曼第一个赛季饱受伤病之苦，他为圣日耳曼效力的57场球里有44场是在本赛季。

拉莫斯是西班牙拿下2010年世界杯冠军的一员，他与梅西都是2021年夏天来到大巴黎，圣日耳曼盼两人能为球队一圆欧冠冠军梦，可惜两季欧冠圣日耳曼都止步于16强而已。

梅西今夏离开圣日耳曼后，目前传闻他下一个落脚处有义甲国际米兰、追随C罗脚步加入沙乌地职业联赛；虽也有传他要回锅生涯发光发热的西甲巴塞隆纳，但可能性不高。

除拉莫斯与梅西外，也有报导指巴西的内马尔也可能今夏离开圣日耳曼。

© 2023 AFP