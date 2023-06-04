巴黎圣杰曼宣布梅西离队

（法新社巴黎3日电） 多次在法甲夺冠的巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）在社群媒体上宣布，在今天该队本季的最后一场比赛后，梅西（Lionel Messi）将会离队。

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巴黎圣杰曼在外界普遍预期的公告中说：「在巴黎度过两个赛季后，梅西在巴黎圣杰曼的冒险之旅将于2022-23球季结束后划下句点。」

球团表示，今天在PSG主场「王子公园体育场」（Parc des Princes）对克勒蒙（Clermont）一战，35岁的梅西将会扮演关键角色。

来自阿根廷的梅西两年前离开西班牙甲级足球联赛（La Liga）劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona）后，被法国甲级足球联赛（Ligue 1）巴黎圣杰曼签下，球团希望他能率队在欧洲冠军联赛（UEFA Champions League，欧冠杯） 称王，可惜事与愿违。

巴黎圣杰曼上个球季在欧冠杯16强赛不敌西甲的皇家马德里（Real Madrid），两周前在又在欧冠杯16强败给德国足球甲级联赛（Bundesliga）的拜仁慕尼黑（FC Bayern Munich）。

曾7度荣获足坛最高荣誉金球奖（Ballon d'Or）的梅西，在巴黎圣杰曼的税后年薪，估计为3000万欧元（约新台币10亿元）。

去年12月，梅西率阿根廷在卡达世界杯足球赛击败法国夺冠。

梅西目前为止替巴黎圣杰曼踢了74场、攻进32球，但他在主场还是会被部分球迷嘘。

梅西先前未经许可就缺席练球，前往沙乌地阿拉伯履行担任旅游大使的义务，这让他和巴黎圣杰曼的关系进一步恶化。

随后他遭巴黎圣杰曼禁赛1周，自此就无望与巴黎圣杰曼签下新约。

梅西生涯绝大部分时间效力的巴塞隆纳希望他能「凤还巢」，但这个可能性最近几周不断降低。

相反地，沙乌地阿拉伯可能会是他的下一个落脚处。

根据报导，迈阿密国际足球俱乐部（Inter Miami CF）也想把梅西带到美国职业足球大联盟（Major League Soccer, MLS）。

© 2023 AFP