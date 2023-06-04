手术顺利但至少得休5个月 纳达尔本季恐将报销

（法新社马德里3日电） 纳达尔为臀部伤势接受髋关节镜微创手术，他的发言人今天表示，这名西班牙网球名将的情况十分「良好」，但将至少休养5个月，因此本季恐怕是报销了。

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纳达尔（Rafael Nadal）生涯拿过22座大满贯冠军，今天欢庆37岁生日的他，理论上可以赶在11月的台维斯杯总决赛（Davis Cup Finals）重返赛场。

然而，纳达尔恐将缺席本季剩余的所有赛事，等待2024年再复出。他曾表示，2024年将是他职业生涯的最后一年。

发言人谈到纳达尔在西班牙巴塞隆纳动手术时说：「手术很成功。一般而言，恢复期大约是5个月。」

纳达尔上个月说，臀部伤势并未如他所愿地好转，因此他无法上场的时间会更长。

纳达尔曾在法国网球公开赛拿下14次冠军，这是他2004年以来首度错过法网。

下个月，他也将缺席曾两度夺冠的温布顿网球锦标赛。

纳达尔1月在澳洲网球公开赛第2轮败给美国选手麦唐纳（Mackenzie McDonald），爆冷出局，饱受臀伤所苦的他一度希望自己能在6周内痊愈。

与此同时，纳达尔的老对手乔科维奇（Novak Djokovic）有机会夺下生涯第3座法网冠军，倘若成真，将可刷新两人共同保持的22冠纪录，单独成为史上拿下最多大满贯冠军的男子选手。

乔科维奇昨天晋级法网16强，这是他连续14年达成这项成就，明天将与世界排名第94的秘鲁选手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）争夺8强门票。

为纳达尔执刀的外科医生鲁伊斯-康托罗（Angel Ruiz-Cotorro）表示，「手术成功机率很高」。

至于纳达尔需要多长时间来恢复，担任西班牙网球协会医疗顾问的鲁伊斯-康托罗在法网比赛现场告诉记者，任何「仓促」的举动都该避免。

他说：「我们为自己设下（5个月）期限，因为对运动员来说，设定一个目标能激发他的斗志，有助他恢复健康。」

「他5个月后能不能以100%的状态上场还很难说，他可能还需再休养一个月才能康复。」

他也承认，纳达尔对最近这次延后复出「不太高兴」。

© 2023 AFP