奇兵罗宾森决胜节独拿10分 热火总冠军赛扳平金块

（法新社丹佛4日电） 热火板凳奇兵罗宾森今天在末节5投4中独得10分，帮助球队逆转战局，111比108拿下NBA总冠军赛第2战的胜利，并在系列赛1比1扳平战局。

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美国职篮NBA总冠军赛，迈阿密热火首战命中率低迷，且只获两次罚球机会，因此不敌丹佛金块，今天两队继续在金块主场进行系列赛第2战。

热火开赛拉出7比0小高潮，并在巴特勒（Jimmy Butler）切入跳投得手后，以21比10领先达两位数。即便金块首节尾声打出6比0攻势追近，热火靠斯特鲁斯（Max Strus）三分球7投4中攻下12分带领，仍以26比23领先。

次节金块在布朗（Bruce Brown）、葛林（Jeff Green）、莫瑞（Jamal Murray）、高登（Aaron Gordon）接连飙进三分弹后，反握两位数领先优势，并在布朗的进球后领先达15分。热火虽在文森（Gabe Vincent）切入上篮后，一度将分差缩小到剩下5分，但金块在约基奇（Nikola Jokic）攻下13分、8名上场球员都有分数进帐的情况下，在上半场以57比51领先。

下半场开打后，热火两度靠阿德巴约（Bam Adebayo）扳平比分，金块都能再将比分拉开。在劳瑞（Kyle Lowry）飙进三分球，热火将落后缩小到两分之际，约基奇先是完成「3分打」，接着砍进两分，然后两罚中1，个人连拿6分，让金块在3节打完后，以83比75保持领先。

末节开局金块失误连连，热火于文森砍进三分球后跃居领先，随后更在罗宾森（Duncan Robinson）空切上篮得手、文森两罚俱中后将领先扩大。比赛尾声，金块在莫瑞飙进三分弹后，将落后缩小到3分，但阿德巴约两罚全进，助热火保有5分领先。在约基奇拿下两分、金块只剩3分落后之际，莫瑞压哨的三分球未能命中，最终热火以3分之差带走胜利。

热火今天赢球，在7战4胜制总冠军赛扳成1比1平手，两队台湾时间8日将在热火主场进行系列赛第3战。

文森此役砍进4记三分球，拿下热火全队最高的23分，巴特勒有21分、9助攻的演出，阿德巴约则是有21分、9篮板的表现，斯特鲁斯进帐14分，替补的罗宾森分获得的10分都是在决胜的第4节拿下。

金块的约基奇今天轰下全场最高41分，并抓下11个篮板，莫瑞攻下18分并送出10次助攻，高登、板凳出发的布朗分获12分、11分。

© 2023 AFP