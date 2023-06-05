无视否定者浇冷水 热火续演老八传奇

（法新社丹佛5日电） 面对否定者的冷嘲热讽，热火队以实力消除外界杂音，他们已经成为「反噪音」大师，志在成为第1支赢得NBA总冠军的8号种子球队。

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热火队前锋巴特勒（Jimmy Butler）表示，这是热火队在艰苦且伤病缠身的赛季中取得的完美成绩。这个赛季中，坚强的意志带领球队经历阵容变化、连败、附加赛，最终战胜东区头号种子公鹿队和第二种子塞尔蒂克队。

热火队昨天晚上击败了西区头号种子金块队，目前双方在总冠军系列战打成1比1平手。这场比赛金块队球星约基奇（Nikola Jokic）砍下41分，热火队仍以坚强的实力胜出，令金块队吞下季后赛首场主场败仗，两队将前往热火主场进行第3和第4战。

巴特勒谈到热火韧性的关键时说，「我们不在乎任何人如何想」。

「整体而言，我们专注于我们擅长的事以及我们作为一个团队的身分，这就是我们所依靠。」

「无论投篮成败，我们都会作我们自己，因为我们不在乎其他任何人。这就是一整年的情况，未来也不会改变。」

「所以这就是我的想法。我认为这是『我根本不在乎』的因素。」

中锋阿德巴约（Bam Adebayo）补充说：「对我们来说，整个季后赛都听到噪音最有事。最重要的是我们有意志与信念，一直在寻找获胜之道。」

热火糟糕的投篮命中率注定了首战失利，当金块队在昨晚第2战中摆脱缓慢开局、并在第2节取得15分领先优势时，热火看来好像要以0-2落后。 金块队打完第3节领先8分，但热火队再次找到出路。 巴特勒说，「我不认为有什么秘诀」，「我们只是移动球，将球传给空档球员，打一些单纯的篮球」。 「我们投篮命中。这就是这个联盟的精要所在，这就是篮球比赛的精华所在。这是投进或没进的游戏，投进或没进的联盟」，而「我们投进了一些球━他们没有」。

© 2023 AFP