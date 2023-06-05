沙乌地接洽梅西与本泽马 传魔笛及法国队长也成目标

（法新社利雅德5日电） 一名知悉洽谈情况的消息人士告诉法新社，沙乌地阿拉伯当局正与10多名球星接洽，希望网罗他们下季加入沙乌地职业足球联赛，其中多人曾赢得世界杯或欧冠杯。

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法新社引述这名消息人士的话说，网罗对象以阿根廷足坛巨星梅西（Lionel Messi）及法国名将本泽马（Karim Benzema）为首，克罗埃西亚国家队老将「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）及曾任法国队队长兼门将的洛里斯（Hugo Lloris）也在名单上。

拉莫斯（Sergio Ramos）、艾尔巴（Jordi Alba）、布斯克斯（Sergio Busquets）、坎特（N'Golo Kante）、迪马利亚（Angel Di Maria）及费尔米诺（Roberto Firmino）也是沙乌地职业联赛希望网罗的球星。

这份名单中的球员经验丰富，其中多人曾赢过世界杯（World Cup）或是欧洲冠军联赛（UEFA Champions League，欧冠杯）。

西甲皇家马德里队表示，金球奖得主本泽马在经历14个充满奖杯的赛季后，将在这个赛季结束后以自由球员身分离开皇马。本泽马将以两年合约转战沙乌地伊蒂哈德队（Al Ittihad）。

多次在法甲夺冠的巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）在社群媒体上宣布，梅西3日在该队本季最后一场比赛后将会离队。媒体昨天报导，预料梅西将转战沙乌地。

© 2023 AFP