热火末节逆转金块 总冠军赛扳平战局

（法新社丹佛4日电） 今天在文森（Gabe Vincent）砍进23分，巴特勒（Jimmy Butler）与阿德巴约（Bam Adebayo）皆获21分的联手带领下，热火于末节成功反扑，终场111比108逆转击败金块，在NBA总冠军赛1比1扳平战局。

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美国职篮NBA迈阿密热火在总冠军赛首战输球，今天继续在客场挑战丹佛金块。

例行赛排名东区第8的热火，附加赛败给亚特兰大老鹰后，靠着击败芝加哥公牛，才惊险以第8种子身份前进季后赛。

季后赛首轮，热火大爆冷门，扳倒例行赛战绩高居全联盟第1的密尔瓦基公鹿，为他们的「老八传奇」揭开序幕，接着陆续击败纽约尼克、波士顿塞尔蒂克，成为继1999年的纽约尼克后，史上第2支有机会争冠的老8球队。

队上第2得分点赫洛（Tyler Herro）与队上最佳第6人欧拉迪波（Victor Oladipo）因伤缺阵，成为热火在总冠军赛的利空，也让他们在首战大败。

在今天扳回一城后，热火与金块在7战4胜制总冠军赛战成1比1平手，接下来将于台湾时间8日在热火主场打系列赛第3战。

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