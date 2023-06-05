瑞典传奇球星伊布引退 为璀璨生涯画上休止符

（法新社米兰4日电） 被球迷昵称「伊布」的瑞典传奇足球巨星伊布拉欣莫维奇（Zlatan Ibrahimovic）今天意外宣布退休，为他长年来获奖无数的职业生涯画上休止符。

广告 继续浏览后续

在AC米兰3比1击败维洛纳（Verona）结束本季义大利甲级足球联赛（Serie A）赛事后，这名传奇前锋老将于场内一场仪式里宣布他的决定。

伊布在主场圣西罗（San Siro）球场上说：「不仅是对你们，也是对足球说再见的时候了。」

「我现在内心五味杂陈。加油AC米兰，再见了。」

现年41岁的伊布是2019年底凤还巢，之前他在A米踢过两年球并帮球队2011年拿下义甲冠军。后来他陆续待过法甲巴黎圣杰曼（PSG）、英超曼联、美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶银河。

伊布说：「第一次我来这里时，你们给了我快乐；第二次时，你们给了我爱。你们张开双臂欢迎我，让我有回家的感觉，余生我都将是米兰人。」

伊布拉欣莫维奇是AC米兰重返义甲荣耀的关键，回锅后帮球队从低迷中奋起，赢得上季义甲冠军。

在宣布引退后，伊布拉欣莫维奇告诉媒体：「我以前很怕记者问关于未来的事，但现在则能坦然接受，我准备好了。」

「我此生都在踢球，足球让我蜕变为成熟的男人、使我结识许多原本无法认识的人。感谢足球让我可以走遍世界，这一切都要感谢足球。」

在辉煌职业生涯中，伊布与球队拿过荷兰、义大利、西班牙、法国等地的联赛冠军，2017年也与曼联拿下欧洲联赛（Europa League，俗称欧霸）冠军。

但本赛季伊布因伤所困，几乎无法为AC米兰出赛。

他去年7月与AC米兰续约，包含固定薪资100万欧元及根据出场数与对球队贡献的高额激励奖金。

但他本赛季只在AC米兰先发一场，今年3月在3比1击败乌迪内斯（Udinese）之战进球，成为义甲史上最年长的进球者。

但他4月在赛前热身时伤了小腿，只能在场边结束自己的职业生涯，也让他可能转队蒙萨（Monza）、目标是和瑞典一起打2024年欧洲国家杯（Euro 2024）的传闻不攻自破。

© 2023 AFP