短跑传奇海恩兹逝世 享寿76岁

（法新社洛杉矶5日电） 世界田径总会（World Athletics）今天宣布，人类史上100公尺短跑首度跑进10秒内的前美国短跑好手海恩兹（Jim Hines）3日逝世，享寿76岁。

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海恩兹在1968年沙加缅度（Sacramento）的美国田径锦标赛中，成为史上第一个正式打破100公尺短跑10秒大关的选手，当时的手动计时成绩为9秒9。

同年稍晚，海恩兹赢得1968年墨西哥奥运100公尺短跑金牌之际，又以9秒95的成绩，成为电子计时年代首位跑进10秒大关的选手。

他的这项纪录保持了15年之久，直到1983年才被另名美国好手史密斯（Calvin Smith）以9秒93超越。这也是自动计时时代男子100公尺保持最长的世界纪录。

海恩兹是一名建筑工人之子，1946年9月出生于阿肯色州杜马斯（Dumas），但他是在加州奥克兰（Oakland）长大。

据报导，海恩兹原本希望成为一名棒球选手，但他的田径教练柯尔曼（Jim Coleman）发现他在短跑方面的天赋，到海恩兹17岁时，已跻身世界排名前20的100码（约91.44公尺）短跑好手。

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