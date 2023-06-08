同缴30分大三元 约基奇与莫瑞联手写纪录

（法新社迈阿密7日电） 金块今天客场109比94击败热火，在总冠军赛取得2比1领先，阵中两大球星约基奇与莫瑞都拿下30分以上的分数，且双双拿下大三元，联手缔造NBA纪录。

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美国职篮NBA总冠军赛前两战打完后，迈阿密热火与丹佛金块战成1比1平手，两队今天移师热火主场进行系列赛第3战。

比赛一开始热火打出5比0开局，但金块回敬一波6比0攻势反超。两军你来我往，巴特勒（Jimmy Butler）的急停跳投助热火扳平，葛林（Jeff Green）切入上篮让金块要回领先，劳瑞（Kyle Lowry）首节剩下3秒的得分再帮热火扳平。双方在当家球星巴特勒、约基奇（Nikola Jokic）都得10分带领下首节24比24战平。

第2节热火马丁（Caleb Martin）连下5分率队超前，但莫瑞（Jamal Murray）砍进三分球、布朗（Bruce Brown）两罚俱中让金块要回领先。热火阿德巴约（Bam Adebayo）一记双手爆扣再反超比分，金块莫瑞再以三分弹还以颜色，并在高登（Aaron Gordon）抓下篮板后，自己带到前场双手灌篮，上半场金块53比48领先。

下半场金块在高登双手灌篮后以6比0开局将领先扩大到两位数，并在布劳恩（Christian Braun）快攻灌篮得手、个人连拿4分后，把领先拉开到19分，前3节结束时以82比68领先热火达14分。

末节金块在拉出一波6比0攻势后，布劳恩接着先完成「3分打」再切入拿下分数，带领球队将领先拉开到本场差距最大的21分，比赛尾声热火虽在罗宾森（Duncan Robinson）飙进三分球后一度把落后缩小到个位数，但金块稳住阵脚，最终以15分之差赢球。

金块今天获胜在总冠军赛2比1领先，接下来将于台湾时间10日继续在热火主场打第4战，最快当天于7战4胜制的系列赛听牌。

金块约基奇此役有32分、21篮板、10助攻的超级大三元成绩，生涯第3次在季后赛有30分、20篮板、10助攻等级的演出，也成为在总冠军赛缴出如此成绩的第一人；莫瑞也有34分、10篮板、10助攻的大三元，两人联手缔造NBA史上首次有同队球员缴出30分大三元纪录。另外，板凳出发的布劳恩贡献15分，高登11分、10篮板。

巴特勒今天攻下热火最高28分，阿德巴约22分17篮板双十，替补出赛的马丁进帐10分。

© 2023 AFP