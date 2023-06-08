曾率太阳打进总冠军赛 保罗传合约还剩两年却遭释出

（法新社凤凰城7日电） 和美国职篮NBA凤凰城太阳还有两年合约的资深后卫保罗，据传将被球队释出，成为自由球员。

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12次入选明星赛，仍在追求个人第一枚NBA冠军戒指的38岁控卫保罗（Chris Paul），尽管本季平均每场比赛拿下13.9分是生涯新低，但还有平均8.9助攻、4.3篮板、1.5抄截的成绩，预料仍会是自由球员市场中最受欢迎的球员之一。

太阳在错过季后赛10年后，于2020-21年球季重返季后赛并一举打进总冠军赛，但在力战6场比赛后不敌密尔瓦基公鹿。虽然2021-22年球季例行赛拿下队史最佳的64胜后，太阳近两个球季都在季后赛第2轮出局。

保罗在2008北京奥运、2012伦敦奥运为美国队拿下金牌，曾6度成为NBA抄截王、5次拿下助攻王。

保罗先后效力纽奥良黄蜂、洛杉矶快艇、休士顿火箭、奥克拉荷马雷霆及太阳，生涯至今18个球季，平均每场比赛可获17.9分、9.5助攻、4.5篮板、2.1抄截。

在保罗被释出的消息曝光前，太阳才刚宣布网罗伏格尔（Frank Vogel）执掌兵符，接替上个月遭球队开除的威廉斯（Monty Williams）。威廉斯丢掉帅印后不久，就被底特律活塞聘为总教练。

伏格尔在执教洛杉矶湖人时，曾率队于2020年拿下总冠军。

保罗与太阳的4年1.2亿美元合约，还剩下两年没有走完，太阳将他释出后，下个球季将可腾出1500万美元的薪资空间。

© 2023 AFP