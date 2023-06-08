梅西转战美国无意老东家 巴萨总教练：回来有压力

（法新社巴塞隆纳8日电） 西班牙甲级足球联赛劲旅巴塞隆纳队总教练哈维今天说，他理解梅西希望避免在今年夏天回归巴塞隆纳队的「压力」。

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35岁的梅西（Lionel Messi）昨天宣布，结束他在巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）的2年生涯后，他将转战美国职业足球大联盟（Major League Soccer, MLS）迈阿密国际队（Inter Miami CF）。

梅西这位阿根廷球员是7度金球奖得主，他可以选择回到巴塞隆纳队（FC Barcelona，简称巴萨），他曾在那里创造自己的传奇，或者以一纸巨额薪酬合约转战沙乌地阿拉伯。

哈维（Xavi Hernandez）在社群影音平台Twitch上说：「他在（巴黎）这两年过得并不好，现在他不想要那种压力。」

「这是个人的决定，整个情况也没帮上忙，但这是李奥（梅西）的决定，我们必须尊重他的决定，他是史上最好的球员。」

哈维说，过去几个月他和梅西谈了很多，但他注意到过去几天发生「变化」。

哈维说：「也许他没有看得那么清楚，你必须尊重这一点，很多时候，我们不会设身处地为他人着想，我们缺乏同理心，成为李奥（梅西）不是一件容易的事。」

梅西在13岁时就来到巴塞隆纳队，后来成为队史上最好的球员，但由于球队的财务状况无法给他一份新的合约，他被迫在2021年离开。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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