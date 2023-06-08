法网女双击中球僮被取消资格 加藤未唯混双摘金解气

（法新社巴黎8日电） 日本网球选手加藤未唯4天前在法网女双赛事意外击中球僮，在对方选手抗议后遭取消资格，还丢掉奖金和积分，让她当场委屈落泪。她今天在混双赛事摘金，一解心中郁闷之气。

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加藤未唯和德籍搭档普特兹（Tim Puetz）今天在法网混双决赛以4比6、6比4、10比6击败对手加拿大新星安德里斯库（Bianca Andreescu）与纽西兰搭档维纳斯（Michael Venus）。

加藤对中央球场（Philippe Chatrier Court）群众朗读预先准备的声明稿：「在我被不公平地取消女双比赛资格后，过去几天，我的内心备受煎熬。」

「感谢所有选手给我诚挚的支持讯息，我今天在这个球场上运用了这些正能量。」

「我期待我提出的上诉会有正面结果，可以取回我的奖金和积分，以及挽回我的名声。」

普特兹则表示，他希望在日前的风波之后，今天的混双夺冠可以帮加藤解气。

28岁的加藤未唯和印尼籍搭档艾迪拉（Aldila Sutjiadi）4日出赛女双赛事，却在比赛中意外击中球僮。

主裁判原本仅对她们提出警告，但对手鲍兹科娃（Marie Bouzkova）和托摩（Sara Sorribes Tormo）提出抗议，称女球僮因此哭了，要求裁判重新裁决。

加藤和艾迪拉因而被撤销资格，加藤的奖金也被没收。

加藤说：「我希望球僮一切平安。我希望我们可以和鲍兹科娃和托摩再战一次。」

© 2023 AFP