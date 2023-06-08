热火禁区被打爆 教头坦承没做好施压对手

（法新社迈阿密7日电） 美国职篮NBA迈阿密热火今天在总冠军赛第3战94比109不敌丹佛金块，总教练史波斯特拉（Erik Spoelstra）坦承他们禁区被对手打爆，也没能在场上及时调整。

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今晚第3战金块虽作客迈阿密，但禁区得分60比34完胜热火，篮板球数也以58比33大胜，纵使金块整场三分球是难看的18投5中，仍无伤大雅。

史波斯特拉说：「他们在禁区打爆我们，根本不需要去投三分，他们光禁区就得了60分，不用拉开空间去投外线。」

「我们在禁区也没给对手太多对抗....我的想法很积极，事实上我们在禁区的机会也不少。确实必须相信对方身材较好这些情况，但我们先前已证明过，只要拿出最佳状态，我们在禁区也能有所作为。」

史波斯特拉不讳言在进攻端还有努力空间，「肯定有些东西我们没做好，对方也充分压迫我们的进攻时间，让我们被迫得在进攻时间快到时仓促出手，让我们无法按自身典型的进攻节奏打」。

不过拿下28分居热火全队之冠的巴特勒（Jimmy Butler）认为，需由球员本身做到关键改变，而非教练的战术板。

巴特勒说：「我们今晚没拿出最佳表现。我就是觉得我们需再多拿出点动能与努力，这才是正办。我们要打的是团队作战，这不是找个人跳出来这么简单。」

「所以挺身而出、飞身拚抢失球、保护好篮板，或许今晚结果会不一样。我的意思是或许。」

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