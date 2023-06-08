穆霍娃晋法网女单决赛 将对决球后斯威雅蒂

（法新社巴黎8日电） 捷克籍非种子选手穆霍娃今天在法国网球公开赛女单4强赛，力克世界排名第2的白俄罗斯好手莎芭莲卡，成功闯进决赛，准备迎战锁定4年内第3座法网冠军的波兰籍球后斯威雅蒂。

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世界排名第43的穆霍娃（Karolina Muchova）今天以7比6（7/5）、6比7（5/7）、7比5，击败澳网冠军莎芭莲卡（Aryna Sabalenka），生涯首度闯进大满贯决赛。

穆霍娃赛后表示：「我不太知道发生了什么事，好不可思议，我试着一直奋战，结果成功了。我好开心。」

过去闯进法网决赛的女单选手中，只有3人的排名低于穆霍娃，包括2020年拿下首座大满贯金杯的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。当时斯威雅蒂世界排名第54。

现年22岁的斯威雅蒂在今天的4强赛对上第14种子巴西女将哈达德梅雅（Beatriz Haddad Maia），最终以6比2、7比6（9/7）胜出，继续力拚成为自比利时名将艾宁（Justine Henin）2007年之后，在法网女单卫冕成功的第一人。

斯威雅蒂说：「每年我在这里都有好结果，我对10日（的决赛）感到很兴奋。」

© 2023 AFP