西汉姆联2比1胜菲奥伦蒂纳 欧协联封王

（法新社布拉格7日电） 英超西汉姆联今天靠鲍文（Jarrod Bowen）戏剧性第90分钟破门，在欧洲足总欧洲协会联赛（Europa Conference League）决赛2比1击败义甲菲奥伦蒂纳，拿到1965年以来首座欧战金杯。

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次于欧冠与欧霸的欧协联，是欧洲足球总会（UEFA）的第3级欧洲足球赛会。

西汉姆联前次在欧战赛场拿到冠军，得要回溯至58年前的欧洲优胜者杯（Cup Winners' Cup），当年它们阵中有英格兰世足国脚摩尔（Bobby Moore）、赫斯特（Geoff Hurst），两人都是1966年英格兰拿下世足冠军成员。

欧洲优胜者杯已于1999年的欧洲赛事改革废止。

鲍文接获帕奎塔（Lucas Paqueta）一记绝妙传球推射破网，成为西汉姆联今晚英雄。

他赛后说：「我当然梦想过进球，但没想过能踢进最后一刻的致胜球，这是可遇不可求的事。」

「在球迷面前办到，我都觉得想哭了，实在高兴极了。」

西汉姆联第62分钟靠对方在禁区内阻挡鲍文时手球，由本拉哈玛（Said Benrahma）罚进12码先驰得点，但对方第67分钟就由博纳文图拉（Giacomo Bonaventura）扳平。

© 2023 AFP